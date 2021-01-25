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В России и мире

Центры исправительных работ на 1 тысячу человек и более могут появиться в России

24.05.2021 09:10|ПсковКомментариев: 0

Министерство юстиции РФ ведет переговоры с крупными инвесторами о создании в России центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключенных от 1 тысячи человек. Об этом сообщил журналистам министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

«Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим, - цитирует его ТАСС. - И в ближайших планах у нас - поднять количество исправительных центров и мест. Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах. Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1 тысячу и более человек. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем похвастаться тем, что у нас такие центры есть. Численность, как правило, составляет около 100 человек».

В России пока создано 8 тысяч рабочих мест, куда бы могли трудоустроиться заключенные, отметил глава Минюста. При этом в колониях находятся 180 тысяч. человек, которые имеют право отбывать наказание на исправительных работах.

Теги: #центры исправительных работ
Источник: Псковская Лента Новостей
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