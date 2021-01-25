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Финансист объяснил спад доллара на рынке в последние 30 лет

24.05.2021 09:31|ПсковКомментариев: 0

Сравнивать силу доллара с той ситуацией, которая была 30 лет назад, не приходится. Сейчас его конкурентом стал евро. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главного стратега индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарата Мкртчяна.

По его словам, некоторые развивающие страны, как Китай и Россия, стараются переводить платежи с партнерами по возможности в локальную валюту или в евро, а доллар стал конкурировать за звание «тихой гавани».

По его мнению, основные конкуренты доллара — евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар.

«У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики, которая представляет ту или иную валюту или экономический перекос», — сказал финансист.

В качестве диверсификации от такого риска Арарат Мкртчян советует присмотреться к сырьевым товарам — золоту и европейской валюте.

Теги: #валютный рынок #финансы #доллар
Источник: Псковская Лента Новостей
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