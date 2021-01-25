В России и мире

Продажи медицинских масок в России снизились на 61%

Продажи одноразовых медицинских масок в России снизились за год на 61%, перчаток и антисептиков - на 65% и 29% соответственно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс».

Аналитики отмечают, что с наступлением лета россияне закупают средства индивидуальной защиты (СИЗы) более редко и несистемно. Например, люди, которые вакцинировались от коронавируса или приобрели иммунитет естественным путем, полагают, что маски им не нужны.

Также снижение интереса к СИЗам можно объяснить переходом на многоразовые маски. Причем покупатели предпочитают декорированные маски.

Особенно популярны у россиян наборы эластичных масок со стразами, а также маски-косынки для вечерних выходов, маски с пайетками и вышивкой. По словам аналитиков, главное для пользователей - анатомическая форма изделий и наличие вкладок под защитные фильтры.