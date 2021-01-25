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Контроль за оружием в России ужесточат с 1 марта 2022 года

Госдума до конца весенней сессии примет законопроект «О внесении изменений в закон «Об оружии» и закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», авторами которого стали депутаты Госдумы Сергей Неверов, Александр Хинштейн, Василий Пискарев и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Однако сам документ, как выяснили «Известия», вступит в силу с 1 марта 2022 года. Это связано с замечаниями правительства, которое дало положительный отзыв на законопроект, но предложило отложить срок его вступления в силу.

«Срок будет установлен с 1 марта следующего года. Это позволит окончательно синхронизировать между собой информационные системы, запустить их на полную мощность, так как закон не предусматривает альтернативы. То есть после того, как он заработает, автоматически все медосвидетельствования могут формироваться только в электронной форме», - рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Согласно новым нормам, по итогам обследования россиянам выдадут электронные медзаключения, а данные о них будут занесены в государственную информационную систему, оператором которой станет Росгвардия. Срок действия этого документа составит год со дня его получения. Как уточняют авторы, процедура медосвидетельствования будет проводиться за счет граждан.

Также кабмин предложил предусмотреть механизм возврата гражданину оружия и разрешительных документов в случае, если в результате внеочередного медосвидетельствования у него не будет выявлено противопоказаний. Проведение экспертизы должно проводится исключительно медицинскими организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения, она должно включать в себя также психологическое тестирование.