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Вирусолог не исключила подъема заболеваемости COVID-19 в октябре

Коронавирус будет продолжать циркулировать и в следующем году, а ситуация в мае 2022 года может ничем не отличаться от мая этого года. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН Любовь Козловская.

«Я считаю, что коронавирус станет сезонным, - сказала специалист. - У нас будет спад летом, и в октябре мы опять «накроемся». Если мы не привьем всех единомоментно, как в Израиле, Сан-Марино и Чили, значимого эффекта от вакцинации видно не будет».

Она добавила, что сезонность простудных заболеваний всегда наблюдается в странах с умеренным климатом, пишет газета «Известия».

«У вакцинированных COVID-19 будет проходить, как сезонная "корона" - небольшая простуда. У кого-то он будет вызывать пневмонию. Но вирус будет продолжать циркулировать, - считает Любовь Козловская. - Чем быстрее мы смиримся с этим, тем лучше».