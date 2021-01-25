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Синоптики прогнозируют рекордно теплый год в ближайшие пять лет

Метеорологи ООН прогнозируют рекордно теплый год в истории наблюдений в ближайшие пять лет. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

«Имеется 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период с 2021 по 2025 станет самым теплым, потеснив таким образом 2016 год с первого места», - приводит ТАСС сообщение ВМО. Организация ссылается на исследование, проведенное Метеорологической службой Великобритании, выполняющей роль «ведущего центра ВМО для подобных прогнозов».

Авторы исследования пришли к выводу, что средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов текущего пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи, а в один год из этих пяти температура «с 40-процентной вероятностью» может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Кроме того, эксперты прогнозируют более влажную погоду в высокоширотных районах и в регионе Сахеля, а также повышенную активность циклонов в Атлантике.