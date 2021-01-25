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Страховку от СOVID-19 для сенаторов продлят до 2022 года

Сенаторов, аппарат Совета Федерации, а также помощников парламентариев застрахуют от СOVID-19 на 2021–2022 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Коронавирус отдельной строкой внесен в госконтракты наряду с другими предполагающими выплаты заболеваниями. Срок действия страховых контрактов - с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2022 года, пишет газета «Известия».

Так, максимальная сумма выплат при заболевании COVID-19 в России составляет 1 млн рублей, а в случае международной командировки сенаторы смогут получить 50 тысяч евро. При этом возраст госслужащего не должен превышать 93 года, а получение медпомощи он обязан согласовать со страховой компанией.

В Госдуме мнения о данном решении разделились. Некоторые признали, что госслужащим должны быть наравне с гражданами и возможность застраховаться от вируса должны иметь все. Вместе с тем были и те, кто указал на возможность парламентариев самостоятельно оплатить полис.

Кроме того, депутаты отметили повышенный риск подхватить COVID-19 у государственных служащих в связи с разъездным характером работы. В Госдуме также подчеркнули, что более надежной страховкой от COVID-19 служит доступная и бесплатная российская вакцина. Однако в некоторые страны без страховки просто не попасть, уточнили депутаты.

В целом на страхование Совет Федерации планирует потратить из федерального бюджета 4,56 млн рублей. В прошлом году сумма, потраченная на страховки сенаторов, составила 3,8 млн, а на сотрудников аппарата и помощников - 1,23 млн рублей.