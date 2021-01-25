В России и мире

В России хотят создать единую базу киберпреступлений

Статистику по киберпреступлениям в России планируют унифицировать. Минфин поддержал соответствующую инициативу, говорится в письме замглавы ведомства Алексея Моисеева в адрес Ассоциации банков России.

В нем уточняется, что разрабатывать полную и детальную статистику киберпреступлений, в том числе в финансовой сфере, должно одно или несколько министерств, за которыми законом будет закреплено такое полномочие, пишет газета «Известия».

Для выработки эффективной государственной политики по борьбе с киберпреступностью важно точно понимать масштаб проблемы, убеждена вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова. Она отметила, что единая и прозрачная статистика позволит видеть «болевые точки и узкие места», вырабатывать адекватные меры и оценивать результат от их применения, а также эффективность тех или иных инструментов борьбы с преступностью.