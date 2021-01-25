В России и мире

Путин прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair словами «всплеск эмоций»

Реакция международного сообщества после инцидента с рейсом Ryanair в Минске является «всплеском эмоций». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, передает РБК.

«Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще до очередного витка», — сказал Путин Лукашенко. Тот в свою очередь добавил: «Всплеска эмоций». «Да, всплеска эмоций», — согласился российский президент.

Он напомнил, что в 2013 году самолет летевшего из России президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене и досмотрели из-за подозрений наличия на борту экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, но тогда не последовало никакой международной реакции.

«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета, и ничего, тишина», — сказал Владимир Путин.

Президент Белоруссии заявил, что привез «некоторые документы», чтобы показать их российскому коллеге и продемонстрировать тем самым происходящее в республике в связи с ситуацией вокруг самолета.