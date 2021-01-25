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Новый гибридный штамм коронавируса обнаружен во Вьетнаме

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о появлении нового варианта коронавируса с характеристиками существующих британского и индийского штаммов, сообщает издание VnExpress. По предварительным данным, гибридный штамм более заразен и легко передается по воздуху. Из-за его появления в стране выросло число новых случаев COVID-19. По данным ВОЗ, во Вьетнаме зарегистрировали 6356 заболевших.

Как отмечает РИА Новости, каждый вирус имеет свой геном — уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК. Коронавирус SARS-CoV-2 относится к группе РНК-вирусов, довольно сложный геном которых зашифрован в длинной молекуле рибонуклеиновой кислоты (РНК). Когда вирус воспроизводит копии самого себя, то иногда немного изменяется. Эти изменения называются мутациями.

Используя слово «штамм», ученые имеют в виду ветвь, которая одной или несколькими мутациями отличается от своего «родителя».

Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Эти изменения иногда могут приводить к появлению варианта, который лучше приспособлен к окружающей среде по сравнению с исходным. Такой процесс изменения и отбора успешных вариантов называется эволюцией вируса. Некоторые мутации могут приводить к изменениям характерных особенностей вируса, таких как механизм его передачи (например, он может распространяться быстрее) или степень тяжести вызываемого им заболевания (к примеру, он может спровоцировать более тяжелое заболевание).

В том случае, если штамм SARS-CoV-2 отличается повышенной заразностью ,более тяжелым течением болезни или повышенной сопротивляемостью антителам, лекарствам и вакцинам, ВОЗ переводит штамм вируса в категорию «предмет озабоченности». Пока в эту категорию ВОЗ зачислила штаммы, впервые обнаруженные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии.