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Новый железнодорожный вокзал с ароматизацией воздуха открыли в Москве

В субботу, 29 мая, в столице открылся новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования. На церемонии присутствовали мэр столицы Сергей Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, сообщают «Известия»,

По словам Сергея Собянина, впервые за сто лет в Москве открывается новый вокзал, объединяющий Курское направление железной дороги, станцию метро «Черкизовская» и Московское центральное кольцо (МЦК).

Градоначальник подчеркнул, что данный транспортно-пересадочный узел дает дополнительные возможности и разгружает центр Москвы, включая участок на Каланчевско-Курском направлении.

В свою очередь Олег Белозеров отметил, что открытие вокзала говорит о меняющейся Москве, которая становится удобнее для горожан.

«Новый вокзал — это новое качество, новый подход, новый набор услуг. <…> Также это возможности для маломобильных граждан, это новые кассы, новые возможности бесконтактного использования всех элементов, это бактерицидные, специальные приспособления, которые работают для того, чтобы обеззараживать эскалаторы, это аромамаркетинг», — подчеркнул он.

Также Белозеров рассказал, что на вокзале установлены специальные приспособления для ароматизации воздуха.