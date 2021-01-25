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Россиянин получил штраф в 31 миллион рублей за перевод в долларах

Гражданин России Николай Кузнецов обжаловал в Конституционном суде решение о штрафе в размере 31 миллиона рублей, поводом для которого стал перевод в долларах еще в 2014 году. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает ТАСС.

Семь лет назад Кузнецов попытался перевести 616 тысяч долларов из Транскапиталбанка в Мособлбанк, но деньги были списаны со счета первого банка и не поступили на счет второго. Как оказалось, перевод шел через счет в банке в США, а так как Мособлбанк находился под санкциями, то американский регулятор заморозил средства.

Суд против Транскапиталбанка не принес результата — санкции признали «обстоятельствами непреодолимой силы», за которые кредитная организация ответственности нести не может.

Как отмечает «Лента.ру», после этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США и добился своего. Через два года деньги были переведены на счет в Лондоне, а оттуда уже вернулись в Россию.

Однако движением средств заинтересовалась Налоговая служба. Россиянина признали виновным в том, что он в обход счетов в России перевел крупную сумму из американского банка в английский. Кузнецов пытался оспорить это решение, указав, что несколько лет жил в Великобритании и не является налоговым резидентом России, но его жалобу отклонили.

Тогда Кузнецов написал в Центробанк с просьбой дать характеристику переводу, а после ответа, что его можно считать законным, обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и российский Конституционный суд.