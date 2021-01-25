В России и мире

В Сочи продолжились переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи проходит неформальная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента. Лукашенко прибыл на переговоры с главой российского государства вчера, 28 мая. В пятницу состоялись официальные переговоры лидеров двух стран.

«Сегодня общение двух президентов продолжается»,— сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время открытой части переговоров 28 мая Путин сообщил о планах обсудить интеграцию в рамках Союзного государства. Александр Лукашенко рассказал, что привез документы, поясняющие ситуацию с посадкой самолета Ryanair в Минске. Также президенты намеревались обсудить запуск первого энергоблока БелАЭС.

Как отмечает «Коммерсант», ранее Лукашенко сообщал, что обсудит с российским коллегой санкции против Белоруссии и России и экономические вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что повестка встречи будет преимущественно экономическая.