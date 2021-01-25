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Израиль с 31 мая запрещает своим гражданам посещать Россию

Министерство здравоохранения Израиля с 31 мая запрещает своим гражданам посещать Россию и Аргентину в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «‎Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу израильского ведомства.

«Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском (заражения коронавирусом - ред.). Кроме этих двух стран в списке уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция… Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Израиле коронавирусом заразились свыше 839 тысяч человек, умерли 6,4 тысячи.

Отметим также, что 10 мая из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме обострился конфликт между Израилем и сектором Газа. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям избегать полетов над зоной палестино-израильского конфликта. 21 мая стороны договорились о прекращении огня.