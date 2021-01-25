В России и мире

Россия возобновит с 10 июня полеты в восемь стран

Россия с 10 июня возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное - с Албанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах оперативным штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе с 10 июня 2021 года регулярного международного авиасообщения со следующими государствами: Австрия (Москва - Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва - Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва - Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва - Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва - Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва - Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва - Загреб два раза в неделю)», - сообщили журналистам.

Кроме того, с 10 июня будет возобновлено чартерное авиасообщение с Албанией по маршруту Москва - Тирана один раз в неделю.

Россия увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, а также в Египет и Сербию. «С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва - Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва - Баку), Арменией (Москва - Ереван), Катаром (Москва - Доха), Узбекистаном (Москва - Ташкент) и Таджикистаном (Москва - Душанбе) - на один рейс в неделю, с Египтом (Москва - Каир) и Сербией (Москва - Белград) - до семи рейсов в неделю», - говорится в сообщении. Отмечается, что также будет возобновлено международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва - Мюнхен.

Также оперативный штаб принял решение с 10 июня возобновить перелеты в заграницу из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Россия увеличивает число регулярных авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва - Минск до 10 раз в неделю. «Принято решение об увеличении с 10 июня количества авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва - Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе», - говорится в сообщении.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили министерствам транспорта двух стран «организовать все аспекты воздушного сообщения».

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу, Сейшелы.

С 25 мая Россия возобновила авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.