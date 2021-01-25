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Госдума поддержала законопроект об измерении объема интернет-аудитории

Госдума поддержала законопроект об измерении объема интернет-аудитории. Как сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента, принятый в первом чтении законопроект направлен на создание в России единой методики для корректного сопоставления и анализа аудиторий в интернете и на телевидении.

Законопроектом предусматривается, что Роскомнадзор в срок до 1 августа 2021 года должен будет провести в установленном порядке отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории с прекращением полномочий ранее отобранной уполномоченной организации.

«Исследования объема аудитории в сети Интернет будут проводиться на основании методики, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи», — говорится в пояснительной записке.

Под исследованием объема аудитории в законопроекте понимаются «систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований».

Реестр информресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, будет формироваться Роскомнадзором. При этом порядок ведения такого реестра и перечень входящих в него данных будут утверждаться Правительством РФ.

Владелец информационного ресурса в свою очередь будет обязан обеспечить возможность проведения исследований и предоставить необходимые для этого данные. При этом для организации-измерителя законопроектом устанавливается ряд ограничений: она не вправе использовать данные, полученные от владельцев информресурсов, иначе, чем в целях проведения исследований, а также не может распространять рекламу.

«Реализация положений Федерального закона создаст возможность для проведения кроссмедийных исследований аудитории аудиовизуальных произведений и иной информации, распространяемой в сети Интернет и в иных средах распространения, позволит обеспечить сопоставимость получаемых данных, в чем прежде всего заинтересованы участники рынка», — говорится в пояснительной записке.