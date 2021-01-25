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Врач рассказал, кому опасно есть арбузы

02.06.2021 07:29|ПсковКомментариев: 0

Уролог и главный врач Клиники современной медицины Николай Захарченко призвал людей с сахарным диабетом не переусердствовать с арбузами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «360».

«(Есть арбузы. — ред.) будет не очень полезно тем, кто страдает отеками. И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз — это еще дополнительная жидкость», — пояснил Захарченко.

Медик советует при появлении отеков обратиться к терапевту, поскольку эта проблема может быть связана с сердечной недостаточностью или почечной патологией.

Захарченко рекомендует есть темные, хорошо созревшие арбузы, поскольку они помогают очищению почек из-за содержания в них препятствующих камнеобразованию веществ.

Теги: #продукты #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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