Глава Минприроды сообщил о высокой скорости потепления в России

По оценкам Росгидромета, скорость потепления в России превосходит среднюю по земному шару и составляет 0.51°С за десятилетие. Об этом «Известиям» заявил глава Минприроды Александр Козлов.
Меняющийся климат — это одна из причин изменения масштабов и интенсивности ураганов, наводнений, паводков и засух, отметил глава ведомства. В прошлом году таких опасных явлений было 1000, это на 97 больше, чем в 2019-ом. 372 из них нанесли значительный ущерб экономике и людям (в 2019-м — 346).
В России, по словам Александра Козлова, проблему изменения климата решают комплексно. Во-первых, власти разрабатывают нормативно-правовую базу. В Госдуме уже прошел первое чтение закон Минэка «Об ограничении выбросов парниковых газов». Во-вторых, все министерства и ведомства к сентябрю 2021 года должны утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата, а регионы — уже к началу лета. И, в-третьих, правительство разрабатывает Стратегию долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.