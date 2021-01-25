В России и мире

Глава Минприроды сообщил о высокой скорости потепления в России

По оценкам Росгидромета, скорость потепления в России превосходит среднюю по земному шару и составляет 0.51°С за десятилетие. Об этом «Известиям» заявил глава Минприроды Александр Козлов.

«Сейчас мы можем сказать, что 2020 год оказался экстремально теплым как в России, так и для мира в целом. У нас в стране было теплее в среднем на 3 градуса по Цельсию. Осадков также было выше нормы на 6%. Ледяной покров арктических морей, по котором проходит трасса Северного морского пути сократился к сентябрю до рекордно низкого уровня — 26 тыс. кв. км», — сообщил министр.

Меняющийся климат — это одна из причин изменения масштабов и интенсивности ураганов, наводнений, паводков и засух, отметил глава ведомства. В прошлом году таких опасных явлений было 1000, это на 97 больше, чем в 2019-ом. 372 из них нанесли значительный ущерб экономике и людям (в 2019-м — 346).

В России, по словам Александра Козлова, проблему изменения климата решают комплексно. Во-первых, власти разрабатывают нормативно-правовую базу. В Госдуме уже прошел первое чтение закон Минэка «Об ограничении выбросов парниковых газов». Во-вторых, все министерства и ведомства к сентябрю 2021 года должны утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата, а регионы — уже к началу лета. И, в-третьих, правительство разрабатывает Стратегию долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.