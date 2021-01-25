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Госдума поддержала законопроект о дистанционном участии в заседании суда

Госдума поддержала законопроект о дистанционном участии в заседании суда. Как сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента, законопроект, принятый в первом чтении, вносит изменения, которыми совершенствуется порядок применения электронных документов в судопроизводстве и закрепляется возможность удаленного участия в судебных заседаниях

Законопроект создает правовую основу для использования уже имеющихся в судах возможностей подачи документов в электронном виде и удаленного участия в судебных заседаниях, а также учитывает планируемые в этой сфере изменения в рамках реализации мероприятий суперсервиса «Правосудие онлайн».

«В соответствии с законопроектом участники процесса смогут участвовать в судебном заседании путем использования системы веб-конференции при условии заявления ими ходатайства об этом и при наличии в судах технической возможности осуществления веб-конференции», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, согласно законопроекту, исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные документы могут быть поданы в суд в электронном виде через портал госуслуг. Также при наличии технической возможности в суде участвующим в деле лицам может быть предоставлен доступ к материалам дела в электронном виде.

Помимо этого, судебные повестки и иные судебные извещения в электронном виде могут быть доставлены посредством Единого портала и в систему электронного документооборота. В этом случае время и факт их доставки адресату фиксируются средствами соответствующей информационной системы. Участник судебного процесса, давший согласие на Едином портале на уведомление его посредством Единого портала, будет считаться извещенным надлежащим образом.