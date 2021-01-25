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Новые правила вводят в вытрезвителях России

Минздрав, Минтруд и МВД РФ разработали правила работы организаций, которые оказывают помощь лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Соответствующий документ 1 июня был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передают «Известия».

В правовом акте указано, что в вытрезвителе гражданам будут оказаны социально-психологическая и правовая помощь, содействие в трудоустройстве и первичная доврачебная медико-санитарная помощь. Временное пребывание лиц в состоянии опьянения в специализированных организациях прекращается при естественном вытрезвлении, уточняется в документе.

«К помещению в специализированные организации принимаются лица в состоянии опьянения, находящиеся в общественных местах и утратившие способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, и лица в состоянии опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище», — говорится в тексте документа.

В вытрезвители нельзя будет принимать несовершеннолетних, беременных женщин или людей с признаками инвалидности, а также тех, кто нуждается в экстренной медицинской помощи или проявляет агрессивное поведение.