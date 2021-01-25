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Меньше месяца остается у иностранцев для продления срока легального пребывания в России

В связи с пандемией коронавируса срок законного пребывания в России граждан Таджикистана и Узбекистана определен до 29 июня. По истечении этого срока иностранцы из названных стран, которые не урегулировали свое правовое положение, будут обязаны покинуть территорию страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову.

«В противном случае, указанные граждане будут являться незаконно находящимися на территории Российской Федерации и будут привлечены к административной ответственности», - пояснили в ведомстве.

На данный момент около 300 граждан указанных республик уже урегулировали свое правовое положение, оформив разрешительные документы для законного нахождения на территории РФ.

Жителя Псковской области напоминают об административной ответственности за предоставление жилого помещения, транспортного средства, оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в стране с нарушением режима пребывания. Так, в период 2020-2021 годов за данное правонарушение были привлечены к ответственности 44 человека.

Для получения консультаций по вопросу урегулирования правового статуса гражданам Таджикистана и Узбекистана рекомендуют обращаться в отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пскову по адресу: город Псков, улица Инженерная, дом 90А. Обращаться можно во вторник и пятницу с 15.00 до 17.00, кабинеты №1 и №3.