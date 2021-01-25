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В России разрешат трансплантацию органов только с письменного согласия

В России разрешат трансплантацию органов только с письменного согласия граждан. Как пишет газета «Известия», такой законопроект правительства в июне готовится принять Госдума.

Документом предлагается закрепить в законодательстве права живых доноров, а также включить новые нормы о трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

Кроме того, правительство наделяется полномочиями по созданию федерального регистра доноров костного мозга и стволовых клеток, а также по финансированию операций и проезда пациентов. Подразумевается, что доноры будут делиться своими органами добровольно на безвозмездной основе, для этого с населением планируется провести разъяснительную работу о социальной значимости их решений.

Также в документе подчеркивается, что органы и ткани человека не могут быть предметом купли-продажи, которая является уголовно-наказуемым преступлением. А гражданин, который согласится добровольно отдать свои части тела, должен быть предупрежден о возможных негативных последствиях для его здоровья. В связи с этим в законодательстве впервые отдельно прописываются права доноров, а также ответственность медицинской организации за вред, причинный при изъятии тканей или органов.