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Российскую вакцину «Спутник Лайт» в ускоренном порядке выведут в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» выйдет в гражданский оборот в ближайшее время, Минздрав занимается этим в ускоренном порядке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минздрава РФ Татьяну Семенову.



«Мы очень спешим, ускоряем эту историю, потому что со "Спутником Лайт" все понятно, я думаю, что в ближайшее время (вакцина выйдет в гражданский оборот — ред.)», - сказала Семенова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.



Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что вакцина будет применяться для граждан от 18 до 60 лет. Вакцину разрешено производить восьми российским заводам.