В России и мире

Россия ввела запрет на вывоз гречки

С 5 июня вступает в силу временный запрет на вывоз из России гречихи и гречневой крупы грубого помола. В соответствии с постановлением правительства, ограничения будут действовать по 31 августа текущего года. Запрет не будет распространяться на вывоз товаров для оказания международной гуманитарной помощи, а также для снабжения российских военных баз за рубежом и российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене, передает «Газета.ру».

Ранее министерство сельского хозяйства России предложило ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы, для того чтобы не допустить в стране резкого колебания цен на внутреннем рынке.

До этого правительство России поручило ряду ведомств оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу сокращения объемов экспорта гречихи в 2021 году.

28 апреля в министерстве сельского хозяйства России заявили, что сегодняшние объемы производства крупы позволяют удовлетворить спрос предприятий переработки и обеспечивать потребности российских граждан.