В России и мире

Путин обозначил сроки свободного выезда россиян за границу

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал примерные сроки и условия свободного выезда граждан России за границу.

«Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения России», — цитирует ТАСС слова Владимира Путина.

Он также отметил, что только после достижения такого показателя «можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны».

Как отмечает RT, ранее Совет Евросоюза расширил список третьих стран, с которыми государствам ЕС рекомендовано открыть внешние границы из-за улучшения эпидемиологической ситуации.