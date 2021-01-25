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Рогозин назвал слова Маска о массовых полетах на Марс сказкой и абсурдом

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал идеи главы SpaceX и Tesla Илона Маска о массовых полетах на Марс абсурдом и сказкой.

«Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд», — заявил он в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, лететь на Марс можно лишь в пусковое окно, которое открыто раз в два года. При этом пассажиры в таком случае полетят как «шпроты у банке» в одну сторону 9 месяцев и будут еще два года ждать прибытия других ракет с грузами, сказал Рогозин.

«Народу нравится. Эффект «вау». На самом деле за этим нет ничего, кроме удачного такого хода. И таких людей довольно много, которые рассказывают такие сказки», — сказал глава «Роскосмоса».

Как отмечает «Газета.ру», SpaceX недавно удалось провести успешную посадку прототипа корабля Starship, задача которого в будущем — доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие отдаленные пункты назначения. Корабль поднялся в небо примерно на 10 км, совершил ряд маневров и спустя шесть минут удачно и безопасно приземлился на бетонную посадочную площадку. Во время предыдущих четырех запусков удавалось достичь почти всех целей, но с мягкой посадкой не складывалось.

В конце мая Маск выложил фото прототипа нового космического корабля Starship SN16 — когда именно пройдут его испытания, не уточнялось.