В России и мире

Умер бывший вице-премьер и первый президент АвтоВАЗа Владимир Каданников

Первый президент АвтоВАЗа, бывший первый заместитель председателя правительства России Владимир Каданников скончался на 80-м году жизни, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу мэрии Тольятти.

«Третьего июня на 80-м году жизни скончался Владимир Васильевич Каданников - Герой Социалистического труда и генеральный директор "АвтоВАЗа" с 1988 по 2005 годы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Каданников «прошел все ступени трудовой карьеры от слесаря до генерального директора одного из крупнейших акционерных обществ страны». «На конференции трудового коллектива 1988 года Владимир Васильевич был избран генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей. В этом качестве им проведена огромная работа по акционированию производственного объединения "АвтоВАЗ". А в 1994 году он избирается первым президентом акционерного общества», - сказано в релизе.

Напомним, что первым заместителем председателя правительства России Владимир Каданников работал в 1990-е годы.