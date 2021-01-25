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На ПМЭФ заключили соглашений на 3,8 трлн рублей

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году посетили почти 13 тыс. участников из 140 стран мира, рассказал глава оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

На форуме было заключено более 800 соглашений на 3,86 трлн руб, передает «Коммерсант».

Из этой суммы более чем 200 млрд руб. приходятся на соглашения, подписанные властями Санкт-Петербурга, рассказывал губернатор города Александр Беглов.

«Количество участников, которые приняли участие в мероприятиях форума, составило 13 тыс. человек, 140 стран, 11 тыс. российских и иностранных компаний, 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей»,— рассказал Антон Кобяков журналистам на полях ПМЭФ.

В 2020 году ПМЭФ не проводился из-за пандемии коронавируса. В этом году форум прошел в очном формате со 2 по 5 июня в КВЦ «Экспофорум».

Как сообщалось ранее, в работе ПМЭФ принимала участие делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. Работу псковской делегации на форуме губернатор оценил позитивно. «Все свои планы мы выполнили», — отметил он.