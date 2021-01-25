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Индия вернет России арендованную подлодку раньше срока

Взятая в аренду у России атомная подлодка «Нерпа» (после передачи в аренду она носит название «Чакра») возвращается в страну своего происхождения, сообщает The Hindustan Times со ссылкой на источники. Причиной называется близкий срок окончания аренды.

«Нерпа» была взята в аренду у России в 2012 году. Контракт на аренду подлодки обошелся индийской стороне в $2,5 млрд. Договор был заключен на десять лет. Корабль относится к классу Akula-1.

Как отмечает телеканал NDTV, подлодка направляется во Владивосток в сопровождении военного судна. На борту находится индийский экипаж. Телеканал со ссылкой на источники называет причиной возвращения подлодки за десять месяцев до истечения срока аренды проблемы с техническим обслуживанием, включая силовую установку. «Нерпа» девять лет использовалась для обучения экипажей подводных лодок и наблюдения за движением военных судов Китая. NDTV заявляет, что Индию беспокоит расширение флота КНР.

Как сообщает «Коммерсант», в 2019 году Индия заключила с Россией сделку на $3 млрд по аренде еще одной атомной подводной лодки сроком на 10 лет. РФ должна поставить ее в 2025 году.