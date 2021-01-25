В России и мире

Банкир назвал способ обнаружить колл-центр мошенников

Один из способов найти мошеннический колл-центр – проследить, кто в последнее время покупал «супердорогую» CRM-систему, заявил в рамках ПМЭФ главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

По его словам, основной причиной расцвета мошенничества является финансовая безграмотность, а сами мошенники действуют очень профессионально.

«Они покупают суперкрутые, очень дорогие CRM-платформы. Кстати, один из способов найти мошеннический колл-центр – проследить, кто в последнее время покупал супердорогую CRM-систему», - цитирует банкира РИА Новости.