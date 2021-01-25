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У эстонско-российской границы задержали пьяных британских военных

Шестерых британских военных задержала и сняла с поезда полиция в городе Йыгева, вблизи эстонско-российской границы, за пьянство и нарушение общественного порядка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на издание The Mirror.

Инцидент произошел в выходные. На агрессивное поведение солдат пожаловались пассажиры поезда. Полицию вызвали после того, как персонал несколько раз безуспешно сделал замечание военным. По информации очевидцев, они были в состоянии алкогольного опьянения.

Солдат высадили и передали военной полиции НАТО. Им может грозить дисциплинарное наказание.

Эксперт по России Брюс Джонс из военно-аналитического агентства Jane's считает, что случившееся могли подстроить «агенты российской разведки». Сейчас по данному факту проводят расследование.

Добавляется, что в Эстонии сосредоточено достаточное количество британских военнослужащих. В основном они входят в первый батальон Мерсийского полка.