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В общежитии Орловского института МВД убит курсант

В общежитии Орловского юридического института МВД нашли тело курсанта с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ею оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим», — рассказали журналистам в ведомстве.

Отмечается, что она «накануне в ходе конфликта на почве личных отношений» нанесла ему телесные повреждения, из-за которых юноша скончался. На месте работают следователи.

Девушку отчислят из учебного заведения.