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В России и мире

Россия запретила въезд генпрокурору и главе тюремной службы Канады

07.06.2021 21:40|ПсковКомментариев: 2

Россия в ответ на санкции, введенные Канадой в связи с преследованием оппозиционера Алексея Навального, внесла девять канадских официальных лиц в черный список и запретила им въезд в страну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт МИДа.

В список вошли:

Дэвид Ламетти, министр юстиции и генеральный прокурор Канады;

Энн Келли, руководитель федеральной тюремной службы Канады;

Бренда Лаки, комиссар Королевской канадской конной полиции;

Марси Суркес, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады;

Доминик Леблан, министр по взаимодействию с регионами Канады;

Джоди Томас, заместитель министра национальной обороны Канады;

Майк Руло, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;

Брайан Бреннан, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;

Скотт Бишоп, контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

Всем этим людям запрещен въезд в Россию на бессрочной основе.

В комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой говорится, что канадские власти продолжают поддерживать «ультранационалистический режим в Киеве, русофобские силы в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в «агрессии» против Украины».

Захарова отметила, что российская сторона ждет от Канады «взаимного уважения с упором на сотрудничество в таких областях объективно совпадающих интересов, как Арктика, региональные и бизнес-связи».

«В России неизменно тепло и с симпатией относятся к народу Канады, несмотря на культивируемые частью ее политического класса и некоторыми «группами влияния» русофобские настроения», — говорится в сообщении.

Канада ввела санкции против девяти россиян из-за дела Навального 24 марта. Под ограничения попали в том числе директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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