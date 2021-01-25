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Владимир Путин призвал извлечь уроки из пандемии

Борьба с COVID-19 требует объединения усилий мирового сообщества, пока рано говорить о победе над вирусом, но уже нужно извлечь уроки из пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента России Владимира Путина.

«Очевидно, что число... вызовов постоянно растет. Причем многие из них представляют реальную угрозу международной стабильности и безопасности, жизни и благополучию людей в разных частях света. К таким вызовам, как деградация механизмов контроля над вооружениями, деятельность террористических группировок, активизация киберпреступности и эскалация региональных конфликтов, прибавилась эпидемия коронавируса», — говорится в обращении президента России к участникам Примаковских чтений, которое зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам президента России, серьезные социально-экономические последствия эпидемии ощущаются повсеместно.

«Борьба со столь опасной инфекцией требует объединения усилий всего мирового сообщества, честного и равноправного сотрудничества. Однако, к сожалению, далеко не все оказались к этому готовы. Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций. Рассчитываю, что участники Примаковских чтений уделят самое пристальное внимание этим и другим актуальным проблемам региональной и глобальной повестки дня», — отметил глава государства.