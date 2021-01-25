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Под Волгоградом госпитализировали двух подростков после стрельбы у школы

Возле одного из учебных заведений города Волжский Волгоградской области произошла стрельба, пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

В скорой рассказали, что звонок поступил от завуча школы №15 поселка Краснооктябрьский, включенного в черту Волжского.

«Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия», — уточнили специалисты.

Оба ребенка госпитализированы. Один ранен в ногу, второй – в предплечье, их состояние не вызывает опасений у медиков.

Стреляли из пневматического оружия. Полиция ищет атаковавшего.