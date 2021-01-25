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Для сотрудников ФСБ могут законодательно ввести ненормированный служебный день

Для сотрудников ФСБ могут законодательно ввести ненормированный служебный день. Как сообщает пресс-служба Государственной Думы РФ, эта норма будет распространена на руководство ведомства, а также при необходимости и на других сотрудников.

Во втором чтении приняты поправки в статью 161 Федерального закона «О федеральной службе безопасности» и статью 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Авторы напоминают, что в ряде федеральных органов исполнительной власти (МВД России, ФСО России, ФСИН России и др.) законодательством уже предусмотрена возможность установления для отдельных категорий сотрудников ненормированного служебного дня.

Сотрудникам, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 10 суток.

«Принятие закона положительно скажется на реализации задач, возложенных на органы Федеральной службы безопасности», — отмечается в пояснительной записке.