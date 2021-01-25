В России и мире

Бесплатные прививки можно будет сделать в частных клиниках

Бесплатные прививки можно будет сделать в частных клиниках. Как сообщили в пресс-службе Государственной Думы РФ, второе чтение прошла инициатива, расширяющая список медицинских организаций, в которых граждане смогут бесплатно сделать профилактическую прививку

Законопроект вносит поправки в Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в части расширения перечня медицинских организаций, в которых осуществляется бесплатное проведение профилактических прививок.

Согласно проекту закона, бесплатную прививку, включенную в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственной, но и в частной клинике, если она работает в системе обязательного медицинского страхования.

Сейчас у граждан, которые прикреплены к частным клиникам по своему полису ОМС, возможности сделать такую прививку нет – бесплатно их могут делать только государственные или муниципальные медицинские учреждения.

«При этом в частных клиниках по месту жительства наблюдаются десятки тысяч россиян, и для того чтобы бесплатно пройти вакцинацию, им приходится обращаться в другое место», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют. А от доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом», — указывал он.