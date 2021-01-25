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Президент Франции получил пощечину от мужчины

Французский президент Эмманюэль Макрон получил пощечину от мужчины во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Об этом сообщает телеканал BFM, пишет РБК.

Макрон прибыл в Дром для встречи с представителями отрасли общественного питания, которая понесла большой ущерб в результате пандемии. На кадрах видно, как президент подходит к ограждению, за которым стоит мужчина. Макрон хотел пожать ему руку, однако второй рукой мужчина ударил по щеке главу государства.

После этого на ударившего мужчину набросилась охрана президента. По словам источника BFM, после инцидента полиция задержала двух человек. Сейчас они помещены под стражу за умышленное нападение на лицо, облеченное властью.

Французские политики выступили с резким осуждением поступка мужчины. Во французском Нацсобрании назвали поступок мужчины неприемлемым и посчитали, что таким образом автор пощечины хотел «наделать шуму».

Депутат Эрик Кокерель заявил, что ударивший Макрона мужчина выкрикнул лозунг, популярный среди ультраправых монархистов. С таким же лозунгом на депутата напали несколько лет назад представители движения Action Française.