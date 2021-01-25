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Принят законопроект о выдаче регионам кредитов под низкий процент на инфраструктурные проекты

08.06.2021 19:40|ПсковКомментариев: 0

Сегодня на пленарном заседании Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который реализует инициативу партии «ЕдинаяРоссия» о выдаче регионам кредитов под низкий процент на инфраструктурные проекты. Об этом в свом аккаунте В Контакте сообщил депутат Госдумы Александр Козловский.

«Инициатива была поддержана президентом страны Владимиром Путиным и прозвучала в послании главы государства Федеральному собранию. Кроме того, в ходе стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах – драйвер роста» (безусловно, это название говорит само за себя) в рамках ПМЭФ секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» поможет субъектам подготовить заявки на получение инфраструктурных кредитов», - написал Александр Козловский.

«Важный момент: кредиты рассчитаны на долгосрочную перспективу, что значительно облегчает финансовую нагрузку при возврате. Для большинства регионов России, и для Псковской области в том числе, дополнительные возможности развития инфраструктуры – это возможность сделать шаг вперед для развития экономики, туризма, транспортно-логистической сферы и других сфер. А значит – улучшить качество жизни людей», - прокомментировал депутат.

Теги: #Госдума #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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