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Прокуратура Нидерландов раскрыла показания свидетелей выстрела в малайзийский «Боинг»

Прокуратура Нидерландов сообщила подробности о свидетельских показаниях по делу о катастрофе самолета Boeing авиакомпании Malaysian Airlines 17 июля 2014 года в Донбассе. Об этом сообщает РБК.

В сообщении ведомства, посвященном ходу судебного процесса в Гааге, указывается, что есть как минимум два свидетеля, которые утверждают, что видели запуск ракеты. Один из них под кодовым именем X48 (настоящие имена свидетелей не раскрываются) еще в 2016 году сообщил следователям, что видел место запуска на поле в районе села Первомайское, которое на тот момент контролировали ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным экспертов, траектория полета ракеты подтверждает, что она стартовала именно в этом месте.

Существует и свидетель M58, который в 2014 году служил в ополчении и якобы предоставил дополнительную информацию о запуске ракеты с поля в районе Первомайского.

Би-би-си уточняет, что свидетель X48 в действительности находился на блокпосту и видел, как в сторону поля поехал грузовик со снарядами. Он утверждал, что позже заметил белый след и услышал взрыв в небе.

В голландской прокуратуре отметили, что в течение нескольких лет перепроверяли показания свидетелей. Некоторые показания в результате были исключены из уголовного дела. Например, некоторые свидетели, как выяснилось, пересказывали чужие слова. Свидетель V54 утверждал, что видел проезд автомобиля с ракетой через город Снежное, однако биллинг его телефона показал, что мужчина находился в совершенно другом месте.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, в том числе 196 голландцев, все погибли.