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Роспотребнадзор оценил радиационную опасность в Петербурге

Радиационный фон и показатели радиационной безопасности в Санкт-Петербурге соответствуют средним многолетним значениям фоновых показателей, рисков радиационного загрязнения нет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

«Анализ показателей радиационной безопасности осуществляется в штатном режиме и не фиксирует рисков радиационного загрязнения на территории Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении ведомства.В Роспотребнадзоре пояснили, что соответствующая информация была опубликована после появления в СМИ сообщений о «наличии рисков радиационных инцидентов» на территории предприятия «Прикладная химия» в поселке Ленинградской области.

Утром 8 июня в поселке Кузьмолово был введен режим повышенной готовности из-за возможности радиационного заражения. В администрации Ленобласти сообщили, что это связано с «передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность», превышений радиационного фона не фиксируется.

В свою очередь, глава Всеволожского района Андрей Низовский объяснил РБК, что причиной введения режима стал конфликт предприятия «Прикладная химия» с Росимуществом. По его словам, предприятие отказалось отвечать за «бочки с каким-то веществом».