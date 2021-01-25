В России и мире

Россиянам запретили участвовать в работе нежелательных зарубежных организаций

Гражданам запрещается участвовать в деятельности организаций, которые проводят за пределами России тренинги по влиянию на избирательные кампании, а также по организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций, в том числе с привлечением несовершеннолетних. Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о запрете для россиян участвовать в деятельности нежелательных в России НКО и за пределами страны, сообщает пресс-служба Госдумы.

Документом вводится норма о запрете на «участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц».

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».

Также предусмотрено положение об отслеживании Росфинмониторингом любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных государств.

«Поправки помогут обеспечить прозрачность в деятельности НКО. Государство сможет увидеть, сколько денег поступило на их счета, сколько израсходовано и на какие цели», - заявил соавтор инициативы председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Контроль за прохождением финансирования не помешает некоммерческим организациям в достижении их уставных целей, но при этом закроет лазейки для финансирования деструктивной деятельности иностранных и международных неправительственных организаций на территории России, отметили в ГД.

Законом меняются и правила отчетности некоммерческих организаций о получении и расходовании средств: сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. После вступления закона в силу обязательному контролю будет подлежать любая «операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества».