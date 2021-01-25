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Госдума приняла закон о внесудебной блокировке клеветы в интернете

09.06.2021 12:36|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, которым предлагается установить внесудебный порядок ограничения доступа к информационному ресурсу в интернете, «распространяющему недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство гражданина или подрывает его репутацию и связана с обвинением этого лица в совершении преступления». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

В соответствии с документом такие граждане смогут обратиться в прокуратуру с заявлением о принятии мер по удалению указанной информации и по ее блокировке в случае отказа владельца ресурса добровольно убрать порочащий гражданина материал.

Закон предусматривает возможность внесудебной блокировки сайтов, распространяющих недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

После получения требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор принимает необходимые меры по удалению недостоверной информации.

Теги: #Госдума #законопроект #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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