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Московский суд оштрафовал Facebook на 17 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Мировой суд Таганского района Москвы в четверг признал Facebook виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф виде 17 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Фейсбук Инк (Facebook lnc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.



Всего по четырем протоколам компании назначили штраф в размере 17 млн рублей.



Ранее Мировой суд Таганского района назначал компании штраф в размере 26 млн рублей. Ее признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ).



Как ранее сообщили в Роскомнадзоре, с 11 февраля служба составила административные протоколы в отношении различных социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно удалили призывы, в том числе и к несовершеннолетним, участвовать к несанкционированных акциях.