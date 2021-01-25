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Штрафы до 100 тысяч рублей предлагают ввести за нарушение закона Димы Яковлева

Нарушение запретов, введенных законом Димы Яковлева, предлагается карать штрафами в размере от пяти до ста тысяч рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно поправкам в статье 20.33 КоАП РФ предлагается прописать ответственность за нарушение запретов, установленных законом от 28 декабря 2012 года 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», - так называемым законом Димы Яковлева.



Поправки, одобренные в четверг, указывают, что подобное влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – работников аппаратов избирательных комиссий – дисквалификацию сроком на один год; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч.



Закон Димы Яковлева запрещает въезд и предусматривает арест активов граждан США, причастных к нарушению прав человека или преступлениям против граждан.



Закон в качестве одной из основных мер противодействия антироссийской политике США предусматривает запрещение передачи детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление (удочерение) гражданам США.



Поправки в одобрены в четверг на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Напомним, 21 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении «закон Димы Яковлева» - погибшего в США мальчика из Печорского района, который стал ответом России на «акт Магнитского». В частности, документ запрещает усыновлять детей из России гражданам США.

Закон Димы Яковлева вводит комплекс ответных мер на так называемый акт Магнитского. Изначально он предусматривал запрет на въезд в Россию американцам, нарушившим права россиян. После первого чтения в документ было внесено несколько поправок. Наибольший резонанс вызвала поправка, согласной которой гражданам США запрещается усыновлять детей из России. Также предусматривается закрытие агентств по подбору детей и денонсацию российско-американского соглашения об усыновлении несовершеннолетних.

Принятый закон также расширяет действие документа на любые страны, нарушающие права россиян, а не только на американцев. Кроме того, документ вводит запрет на деятельность в России финансируемых из США некоммерческих организаций, занимающихся политикой, и организаций, чья деятельность представляет угрозу интересам России.