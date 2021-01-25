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Давший пощечину Эмманюэлю Макрону приговорен к четырем месяцам тюрьмы

28-летний Дамьен Тарель, давший пощечину президенту Эмманюэлю Макрону, приговорен сегодня к четырем месяцам тюрьмы с заключением под стражу в зале суда. Он был признан виновным в нападении на «представителя власти» и получил в общей сложности 18 месяцев лишения свободы, в том числе 14 условно, передает «Коммерсант».

В течение двух лет он будет обязан работать или учиться и принимать постоянную психологическую помощь. На три года он лишен гражданских прав, на пять — права занимать государственные должности и владеть оружием.

На суде Дамьен Тарель признал свой поступок импульсивным и «достойным сожаления». Он заявил, что чувствовал необходимость выразить свое возмущение политикой президента, который, по его словам, «был избран не всем народом Франции».