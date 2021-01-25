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Блогера Хованского арестовали на два месяца за оправдание терроризма

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал блогера Юрия Хованского на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), он останется под арестом до 8 августа.

Блогер был задержан накануне, 9 июня, в его квартире прошли обыски, сообщает «Коммерсант». Поводом для возбуждения уголовного дела стала исполненная им песня про «Норд-Ост». По версии следствия, эта песня содержала признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма. На допросе он признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Юрий Хованский — видеоблогер, на его YouTube-канал 4,4 млн подписчиков. С 2019 года он также является помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Однако пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил, что Юрий Хованский уже не является помощником депутата Василия Власова.