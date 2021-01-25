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ФСБ расследует массовую пропажу денег со счетов умерших россиян

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России начали расследование массовой пропажи денег со счетов умерших россиян, сообщает Telegram-канал «112».

По версии следствия, судебные приставы изымали денежные средства, используя поддельные исполнительные листы. Однако при этом документы были составлены на настоящих бланках с печатями.

Стало известно, что проводить фальшивые взыскания злоумышленникам помогали пособники в банке.

Как отмечает «Газета.ру», в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности потерпевших и оценивают нанесенный им ущерб. Кроме того, в московских отделах службы приставов проходят обыски.