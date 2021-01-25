В России и мире

В ЛНР сообщили о гибели пяти ополченцев

Пятеро ополченцев погибли в результате атаки украинских диверсантов на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщает РБК со ссылкой на народную милицию ЛНР.

«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе н.п. Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро защитников республики», — говорится в сообщении.

В республиканской милиции не исключили, что убийство пяти ополченцев являлось провокацией для вызова ответного огня со стороны подразделений ЛНР. Это было сделано, чтобы потом обвинить республику в нарушении минских договоренностей и развязывании боевых действий, добавили там.

«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», — уточнили в пресс-службе.

По данным милиции ЛНР, одна из американских компаний поставляет вооружение Минобороны Украины, в частности, приборы ночного видения. Там отметили, что американские военные специалисты в Мариуполе осуществляют подготовку снайперов для ВСУ.