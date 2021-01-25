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Трое российских выпускников утонули в озере

В Петрозаводске трое 15-летних подростков утонули в Онежском озере. Как сообщает сообщает со ссылкой на СУ СК России по республике Карелия «Лента.ру», трагедия произошла в пятницу, 11 июня, в районе набережной Варкауса. Подростки купались в неположенном месте, не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Их тела были обнаружены спасателями в 50 метрах от берега. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Местное издание «Столица на Онего» уточняет, что погибшие были одноклассниками, выпускниками девятого класса одной из школ Петрозаводска. Как рассказал журналистам их друг, один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.